So dünn soll Apples iPhone 17 Air werden

Bereits seit längerem brodelt die Gerüchteküche um ein kommendes iPhone 17 Air. Besonderheit des Gerätes soll seine dünne Bauweise sein. Der üblicherweise gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hat nun Informationen dazu veröffentlicht, wie dünn das Handy werden soll.

Demnach soll es an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm messen. Davon berichtet MacRumors. Dies würde es zum dünnsten iPhone aller Zeiten machen, deutlich schlanker als das aktuelle iPhone 16 mit 7,8 mm. Allerdings dicker als das aktuelle iPad Pro M4 mit 13 Zoll. Dieses misst lediglich 5,1mm.

Das iPhone 17 Air soll mit einer 48-Megapixel-Kamera ausgestattet sein. Aufgrund der Platzbeschränkungen wird es voraussichtlich nur eine einzelne Linse geben. Das Gerät soll ein 6,6-Zoll-Display besitzen und mit einem A19-Chip ausgestattet sein, der jedoch nicht so leistungsstark sein wird wie der A19 Pro der Pro-Modelle. Beim Line-up soll es das aktuelle iPhone Plus ersetzen, also die vergrößte Nicht-Pro Variante der Serie.