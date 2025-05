Diese Neuerungen kommen auf Twitch

Auf der Twitchcon 2025 hat der Livestreaming-Dienst Twitch, der vor allem für Videospiel-Streams bekannt ist, Neuerungen angekündigt. Bei der Twitchcon handelt es sich um ein Community Event von Twitch.

Zu den Neuerungen gehört die Einführung vertikaler Livestreams. Twitch möchte aber auch Streams in höherer Qualität anbieten und das Zürückspulen von Streams testen.

Vertikale Livestreams

Streamer sollen auf Twitch bald die Möglichkeit haben, einen vertikalen Livestream zu hosten. So soll es einfacher werden, Livestreams im Hochformat auf dem Smartphone anzuschauen.

Das bedeutet auch, dass die Streamer nicht gezwungen sein werden zwischen vertikalen und horizontalen Streams zu wählen. In Zukunft möchte Twitch Streams im dualen Format anbieten, also im Hoch- und Querformat. Die Funktion wird laut theverge in diesem Sommer mit wenigen Kanälen getestet und dann ausgeweitet.

Höhere Streaming-Qualität

Darüber hinaus führt Twitch eine offene Beta-Version von 2K-Streaming ein. Mit 1440p will man einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem bisher üblichen 1080p-Streaming ermöglichen.

Die Funktion soll so mehr Details, bessere Klarheit und Leistung bieten. Sie steht allen Twitch-Partnern und -Mitgliedern zur Verfügung. Bisher war die Funktion nur als begrenzte Beta-Version verfügbar.

Zurückspulen bei Livestreams

Eine weitere Funktion könnte für jene Menschen praktisch sein, die die Streams oft nebenbei schauen oder mal mit ihren Gedanken abschweifen. In Zukunft soll es nämlich möglich sein, bei Livestreams zurückzuspulen.

Die Funktion soll diesen Sommer getestet werden. Allerdings wird nur eine kleine Anzahl von Zuschauern die Möglichkeit dazu haben.