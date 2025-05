Das neue Sky Stream im Test: Echt jetzt?

Sky ist gerade für die Zugänglichkeit bekannt. Ob sich das mit der neuen Streaming-Box und neuen Angeboten ändert?

Die neue Streaming-Box ist leistungsfähig und leistet eine gute Arbeit. Aber es hakt an anderen Stellen.

Sky hat sich in Österreich vor einigen Tagen neu aufgestellt, sein Angebot umgekrempelt und gleichzeitig eine neue Streaming-Box auf den Markt gebracht. Ziel dieser Umstellung ist es, klassisch-lineares Fernsehen mit OnDemand-Streaming-Inhalten verschmelzen zu lassen. Ob das gelingt, habe ich mir angesehen. Außerdem wollte ich wissen, wie gut die neue Streaming-Box funktioniert und worin der Unterschied zu anderen Streaming-Devices besteht. Auch das überarbeitete Produktportfolio habe ich unter die Lupe genommen. ➤ Mehr lesen: Die besten Streaming-Apps, von denen du noch nie gehört hast Läuft reibungslos Kommen wir gleich zum erfreulichen Teil: Die neue Streaming-Box funktioniert wunderbar. Die Inbetriebnahme ist in wenigen Minuten erledigt: Sobald sie mit dem TV-Gerät und dem WLAN verbunden ist, kann man bereits loslegen. Verfügbar sind dabei eigentlich all die üblichen TV-Sender, die man vom Sat- oder Kabelempfang her kennt - meist in HD. Darüber hinaus sind natürlich die Sky-Sender enthalten. Welchen dieser Pay-TV-Sender man am Ende tatsächlich zu sehen bekommt, hängt natürlich von den gebuchten Sky-Paketen ab. ➤ Mehr lesen: Worauf man beim Kauf eines neuen Fernsehers achten sollte

Praktische Features Wenig überraschend erinnert die Benutzeroberfläche an das User-Interface der Fire-TV-Sticks und Android-TV-Devices. Alles ist übersichtlich gestaltet: Es gibt eine Senderliste samt Programminfos, man kann eine eigene Senderliste erstellen, Favoriten und Playlists anlegen. Besonders praktisch sind die Aufnahme- und Restart-Funktionen, die einwandfrei gestaltet sind. Mit einem Klick lassen sich praktisch alle linearen Inhalte von vorn starten. Gleichzeitig kann das Programm auch pausiert und sogar zurückgespult werden, was gerade bei Sportübertragungen super ist. Neu ist, dass man Themen durchstöbern kann. So werden beispielsweise alle Inhalte in Kategorien wie Unterhaltung, Doku oder Sport angezeigt. Sowohl lineare TV-Inhalte als auch OnDemand-Content werden dabei berücksichtigt. So ähnlich funktioniert auch die neue Suchfunktion, bei der man nach Kategorien und Themen suchen kann. ➤ Mehr lesen: Günstige "Room to Room"-Beamer: Was sie können und wer einen braucht

Sky Stream © Florian Christof

Apps auf der Streaming-Box Das ist nun auch mittels Sprachbefehl an der Fernbedienung möglich. Die Fernbedienung selbst ist übersichtlich und kann nach kurzer Zeit bereits ohne Hinschauen bedient werden. Muss man dennoch einen Blick auf die Fernbedienung werfen, hilft die Hintergrundbeleuchtung der Tasten. Die Streaming-Box ist unauffällig klein, ausreichend leistungsstark und kann auch 4K-Inhalte wiedergeben - sofern vorhanden. Die Zeit zwischen den Programmwechseln ist vernachlässigbar kurz und auch ansonsten reagiert das Betriebssystem praktisch ohne Verzögerung auf Eingaben. Wenn man die neue Sky-Box nutzt, werden andere Streaming-Devices - etwa Fire-TV-Sticks von Amazon oder TV-Streamer von Google - möglicherweise überflüssig. Man kann nämlich auch alle gängigen Streaming-Services und Mediatheken abrufen. ➤ Mehr lesen: Im Test: Die Streaming-Box, von der ihr noch nie gehört habt

Folgende Apps sind in der Sky-Streaming-Box verfügbar: Toggle Infobox Netflix

YouTube

DAZN

Apple TV+

Amazon Prime Video

Disney+

Paramount+

RTL+

DYN

Trend Sports

Motor Vision



ORF ON

Joyn

ZDF

Arte

KiKa



Spotify

Amazon Music

R Radio Player

Sky Stream © Florian Christof

Eigenartige Einschränkungen Einen App-Store gibt es nicht. Auch wenn wohl die populärsten Dienste in der Streaming-Box integriert sind, könnte man die eine oder andere App vermissen. Insofern ist die Sky-Box wie ein Fire-TV-Stick nur mit einer Auswahl an fix vorinstallierten Apps. Einer weiteren Einschränkung, deren Sinnhaftigkeit sich mir nicht ganz erschließt, bin ich erst nach einiger Zeit begegnet. Es ist eigentlich überaus praktisch, dass in einem Sky-Abo samt Streaming-Box auch eine App für Tablets oder Smartphone inkludiert ist. Auf diese Weise kann man mit der Sky-Go-App auf die Sky-Inhalte auch unterwegs zugreifen und etwa Live-Sport schauen. Während die im Abo enthaltenen Sky-Sender ohne Einschränkung auch in der App verfügbar sind, fehlen überraschenderweise etliche lineare TV-Sender, die in der Streaming-Box aber sehr wohl vorhanden sind. Das Bild via Chromecast auf ein TV-Gerät übertragen, ist übrigens auch nicht möglich. Multiscreen nur gegen Bezahlung Und noch etwas: Man kann Inhalte gleichzeitig über die Streaming-Box und auf einem mobilen Gerät in der Sky-Go-App schauen. Das ist auch so im Basispaket inkludiert. Alle anderen Kombinationen kosten extra. Möchte man Sky-Inhalte auf 2 oder 3 mobilen Geräten gleichzeitig in der Sky-Go-App nutzen, muss man 5 Euro monatlich mehr bezahlen. Hat man 2 TV-Geräte, benötigt man zwingend eine weitere Streaming-Box. Für diese werden einmalig 39 Euro fällig, zusätzlich fallen dann noch monatlich 10 Euro für die Mehrfachnutzung an. ➤ Mehr lesen: Samsung QN800D im Test: Das kann der „günstige“ 8K-TV

Diese Sender gibt es in der Sky-Go-App nicht Toggle Infobox RTL

ProSieben

Puls4

ServusTV

ZDF

ATV

VOX

Kabel Ein

ZDF neo

RTL Zwei

Arte

Super RTL

NTV

N24

Sky Stream erledigt seine Sache wirklich gut. Bis hierher ist die User-Experience nahezu einwandfrei. Aber um überhaupt erst einmal hierher zu kommen, muss man sich durch ein Dickicht an unübersichtlichen Angeboten kämpfen. Jetzt wird es ziemlich kompliziert Bei Sky gibt es nun 3 Produkte: Sky Q , bei dem Satelliten- und Kabelfernsehen mit Streaming und Apps kombiniert werden. Dafür bietet Sky einen eigenen Sky-Q-Receiver.

Sky X , das in erster Linie auf der gleichnamigen App basiert. Die Sky-X-App ist aber nur mit ausgewählten Geräten kompatibel.

Sky Stream, das neue Angebot, das nun als Hauptprodukt vermarktet wird und dessen Grundlage die neue Streaming-Box darstellt. Wer sich nun ein Sky-Abo zulegen möchte, dafür auf die Sky-Website geht und auf den großen "Angebote"-Button klickt, landet bei den neuen Sky-Stream-Angeboten und direkt im undurchsichtigen Dschungel. Dort werden 3 Sky-Pakete vorgeschlagen. Geht man aber ein bisschen ins Detail, wird man auf unzählige unterschiedliche Paketkombinationen und Zusatzprodukte stoßen. Leider ist das alles derart verschachtelt gestaltet, dass man versucht ist, rasch aufzugeben. Das sollte man aber nicht. Denn nur wenn man tief in den Angeboten gräbt, findet man möglicherweise passende Produktpakete. Die groß vorgeschlagenen Angebote sind nicht nur teuer, sie enthalten möglicherweise auch zahlreiche Inhalte, die man sich sparen kann. ➤ Mehr lesen: Xgimi Elfin Flip im Test: Schickes Heimkino für wenig Geld

Sky Stream © Florian Christof

Sky X wäre günstiger, aber... Ich bin vor einiger Zeit nur deswegen bei Sky gelandet, weil ich gern Sport schaue. Würde ich nun das Sportpaket nehmen, das mir Sky als erstes vorschlägt, käme mir es mir deutlich teurer als mein bestehendes Sky-X-Abo. Sky schlägt mir für Live-Sport ein Abo vor, das 35 Euro monatlich im ersten Jahr der Mindestlaufzeit kostet. Danach kommt es auf 40 Euro, ist dafür aber monatlich kündbar. Darin enthalten ist sämtlicher Live-Sport, das obligatorische Entertainment-Angebot und die Streaming-Box. Diese bekommt man jedoch nur leihweise für die Dauer des Abos. Lässt man das neue Sky Stream beiseite und schaut sich auf Sky X um, dann wird man feststellen, dass es auch günstiger geht. Dort kostet das gesamte Live-Sport-Paket nämlich nur 25 Euro monatlich, wenn man gleich das ganze Jahr im Voraus bezahlt. Ansonsten kommt man auf 35 Euro im Monat, kann aber jederzeit kündigen. Leider ist Sky X im Dschungel der Sky-Angebote in der Versenkung verschwunden und nur mehr schwer auffindbar - ganz am unteren Ende der Website und in einer lieblosen Liste. Die Sky-X-App ist aber nur auf ausgewählten Geräten verfügbar. ➤ Mehr lesen: AWOL LTV-3500 Pro im Test: Kann der superhelle Beamer einen TV ersetzen?

Sky X kann nur auf diesen Devices installiert werden Toggle Infobox Windows- und Apple-Rechner

Android-Tablets und -Smartphones

iPhones und iPads

Samsung- und LG-TVs

PS4, PS5, Xbox

Apple-TV-Box

Die neue Sky Streaming-Box © Sky

Schon wieder Einschränkungen In meinem Fall würde ich Sky X gerne über einen Beamer mit Android TV und auf einem Hisense-Fernseher mit einem Fire-TV-Stick schauen. Das ist aber eben leider nicht möglich, weil die App dort nicht verfügbar ist. Daher nutze ich die alte Sky-Streaming-Box, die ich mir vor einiger Zeit als Neukunde um 20 Euro dazugekauft habe. Bisweilen funktioniert das einwandfrei. Dieses Gerät ist nun aber nicht mehr erhältlich und wurde durch die neue Streaming-Box ersetzt. Da ich kein kompatibles Abspielgerät habe, könnte ich Sky X als Neukunde in der Form jetzt gar nicht mehr nutzen. Dafür müsste ich nun ärgerlicherweise zur neuen Streaming-Box und dem wesentlich teureren Sky-Stream-Abo greifen. ➤ Mehr lesen: Was beim Beamer-Kauf zu beachten ist Und noch mehr Einschränkungen Und das nur, weil die Sky-X-App weder auf den populären Android-TV-Geräten noch auf den weitverbreiteten Fire-TV-Sticks zur Verfügung gestellt wird. Das Kostenargument kann man hier nicht gelten lassen. Denn die Sky-X-App ist auf Android-Handys und Tablets sowie sogar auf FireOS-Tablets zu haben. Eine Weiterentwicklung für die TV-Oberflächen der beiden Betriebssysteme kann nicht so ein riesiger Aufwand sein. ➤ Mehr lesen: Formovie Theater im Test: Ultrakurzdistanz-Beamer statt Riesen-TV

© Sky