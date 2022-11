Neue Netflix-Serie hat eine große Besonderheit

In einem Teaser sprechen die Schauspieler*innen und Crew-Mitglieder über die Feinheiten der Serie. „Jede Episode hatte mehrere Verbindungen zu jeder anderen Episode“, sagt etwa der Schöpfer von Kaleidoscope, Eric Garcia, in dem Clip.

Die neue Netflix-Serie Kaleidoscope lässt Zuschauer*innen daran teilhaben, wie eine geschickte Diebesbande einen 20 Jahre lang geplanten Raubüberfall durchführt. Das Besondere an dieser 8-teiligen Serie ist, dass sie in jeder beliebigen Reihenfolge geschaut werden kann.

In die Gegenwart zurückkehren

Jede Folge enthüllt laut Netflix ein Stück eines ausgeklügelten Puzzles aus Korruption, Gier, Rache, Intrigen, Loyalität und Verrat. „Wir als Menschen neigen dazu, Dinge anzunehmen. Unser Gehirn versucht immer, einen Schritt voraus zu sein“, sagt Giancarlo Esposito, welcher das "Genie" der Bande, Leo Pap, verkörpert. „Aus diesem Grund fangen wir an zu glauben, wir wüssten, was jemand denkt oder wohin er geht. Diese Show bricht mit dieser Konvention und wird uns helfen, in die Gegenwart zurückzukehren und zu warten“, ergänzt er.

Jede*r Zuschauer*in wird je nach abgespielter Reihenfolge generell eine unterschiedliche Erfahrung haben. Die Serie basiert (lose) auf einem realen Ereignis, als in Manhattan während des Hurrikans Sandy Anleihen im Wert von 70 Milliarden Dollar verschwanden.

Kaleidoscope feiert ihre Premiere am 1. Jänner 2023.