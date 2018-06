Anschleichen oder Abheben? Tesla Model S P100D im Test

Böser Blick

568 Kilowatt oder 762 Pferdestärken erzeugen die beiden Motoren des Model S P100D. 100 Kilowattstunden fasst der Akku. Das Fahrzeug, das ich fünf Tage lang ausprobieren durfte, hat dazu 21 Zoll große "Sonic Carbon Twin Turbine"-Felgen, hinter denen rote Bremsbacken wie bei einem Porsche hervorleuchten. Dazu gibt es einen tiefschwarzen Anstrich, ein getöntes Glasdach und schwarzes Leder-Interieur. Erster Gedanke beim Abholen: Sieht böse aus.

Was macht man als erstes, wenn man ein Geschoß wie das Model S P100D ausgehändigt bekommt? Richtig, man ruft Freunde an, die an einer Spritztour interessiert sind, holt sie von zuhause ab und gibt mit dem feschen Auto an. Nach Bewunderung des Äußeren möchten die meisten anschließend sofort am eigenen Leib erfahren, wie sich denn die Beschleunigung von Null auf Hundert im "Ludicrous Mode" so anfühlt.

Space Shot in der Geraden

Dank des zu Deutsch "von Sinnen" genannten Fahrmodus sollte dies in 2,28 Sekunden geschehen. Das Model S P100D kämpft mit diesem Wert gegen die gesamte Elite an Supersportwagen, angeführt vom Porsche 918 Spyder. Im krassen Gegensatz zur Konkurrenz ist das Model S allerdings 2,25 Tonnen schwer, fasst fünf Passagiere und wird nicht in begrenzter Stückzahl produziert.

Wenn man also wie "von Sinnen" beschleunigt, sind die Passagiere meist sehr beeindruckt. Wie eine empirische Untersuchung ergab, ist die häufigste Reaktion Gelächter, gefolgt von positiv gemeinten Schimpfwörtern und der Bitte um Wiederholung. Ein Freund verglich das Erlebnis mit dem "Space Shot", einer Attraktion im Wiener Prater, deren Besucher an einem Turm in die Höhe geschossen werden.