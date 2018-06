So viel kostet der Tesla Model 3 in der Produktion

Der Tesla Model 3 kostet in der Produktion lediglich 28.000 US-Dollar. Das haben Ingenieursdienstleister herausgefunden, die das Elektrofahrzeug gekauft und in seine Einzelteile zerlegt haben. Laut der Wirtschaftswoche kosten die Bauteile rund 18.000 US-Dollar, in der Produktion kämen noch einmal 10.000 US-Dollar hinzu. Andere Kosten, beispielsweise für Marketing und Verkauf, werden nicht eingerechnet. Dennoch könnte das reichen, um Tesla einen Gewinn zu bescheren. Das Model 3 wird, je nach Ausstattung, für 35.000 bis 78.000 US-Dollar angeboten.