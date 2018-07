1001 Kilometer: Autopilot schafft neuen Reichweiten-Rekord mit Tesla Model 3

Die Puppe auf dem Fahrersitz sieht nicht nur lustig aus, sie dient auch dazu, die Sensoren des Tesla auszutricksen. Der Fahrer, der das Auto ursprünglich in Betrieb genommen hat, ist durch das Fenster auf der Beifahrerseite während der Fahrt ausgestiegen. Anschließend wurde das Fenster mit Klebeband abgeklebt, um keine Einbußen in Sachen Aerodynamik hinnehmen zu müssen.

Ideale Bedingungen

Organisiert wurde der Rekordversuch von nextmove, einer E-Autoverleihfirma aus Deutschland. Gefahren wurde auf einer Teststrecke in Klettwitz in Brandenburg. "Natürlich bietet eine Teststrecke mit eindeutigen Markierungen, langen Geraden sowie ausgedehnten Kurven und wenigen überraschenden Einflüssen nahezu ideale Bedingungen für den Tesla-Autopilot", sagte nextmove-Geschäftsführer Stefan Moeller. "Allerdings wussten wir vorher nicht, ob der Autopilot wirklich die gesamte Distanz, auch in der Nacht, fehlerfrei durchhalten würde."

Dasselbe Team erst kürzlich mit einem Tesla Model S 100D mit einer Akkuladung 1128 Kilometer geschafft.