975 Kilometer: Neuer Reichweiten-Rekord mit Tesla Model 3

Der Rekordversuch dauerte insgesamt 32 Stunden, dürfte ihnen aber wohl keinen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde bescheren. Der Weltrekord für die längste mit einem Elektroauto gefahrene Strecke liegt weiterhin bei der Firma IT Asset Partners, deren selbstgebautes Fahrzeug im Vorjahr mehr als 1600 Kilometer zurücklegte. Und auch der Titel der „längsten mit einem in Serie gefertigten Elektroauto gefahrenen Strecke“ ist außer Reichweite: Im Vorjahr fuhr der Tesla Owners Club Italy insgesamt 1078 Kilometer mit dem Tesla Model S P100D ohne den Akku aufzuladen.