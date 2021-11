So macht man das E-Bike winterfit

Egal ob man das Elektrofahrrad in der kalten Jahreszeit wegpacken oder damit durchfahren möchte: Es gibt einiges zu bedenken.

Radfahren und speziell E-Bikes haben in den vergangenen Monaten einen regelrechten Boom erlebt. Viele Radwege in den Ballungszentren waren zuletzt so gut gefüllt, wie noch nie.

Jetzt, wo die Temperaturen wieder fallen, leeren sich auch zunehmend die Radwege. Vielen ist es schlichtweg zu kalt, das Radeln mit dickem Schal und Handschuhen ist manchen zu mühsam.

Wenn man sein E-Bike in den Wintermonaten längere Zeit ungenutzt lagert, sollte man einige Sachen bedenken.

Abstellort und Akku

Zunächst gilt es sich die Frage zu stellen, wo genau man sein Elektrofahrrad überwintern lassen soll. Optimal sind trockene und witterungsgeschützte Abstellplätze, wie etwa Keller oder Garagen. Hier sollte man natürlich Augenmerk auf den Einbruchschutz legen, da gerade hochpreisige Fahrräder beliebtes Diebesgut sind. Sollte man keine Möglichkeit haben, das Fahrrad in einem Innenraum im Winter zu lagern, kann man es durch eine Abdeckplane vor Wettereinflüssen schützen.

„Die Kälte an sich macht dem Fahrrad nichts, aber dem Akku“, warnt Florian Fortner, vom E-Bike-Fachgeschäft Elektrobiker im 7. Wiener Gemeindebezirk. Den Akku sollte man während der längeren Lagerung entfernen, empfiehlt auch Heidemarie Paul von Bosch, dessen E-Bike-Systeme bzw. -Antriebe von 70 verschiedenen Fahrradherstellern weltweit genutzt werden.

Dabei sollte man bedenken, dass man den Akku nicht zu leer einlagert. „Wichtig ist, dass der Akku während der längeren Ruhezeit eine Ladekapazität zwischen 30 und 60 Prozent hat“, so Paul. Das bestätigt auch Fortner: „Wenn der Akku über den Winter halbvoll geladen ist, lebt er am längsten.“ Keinesfalls sollte er beinahe oder komplett leer sein. Grund ist, dass sich der Akku so tiefentladen kann, warnt Fortner. Im schlimmsten Fall lässt er sich dann mit dem Ladegerät nicht mehr wiederbeleben – hier hilft dann nur mehr der Hersteller.

Was man ebenfalls nicht machen sollte, ist den Akku über den gesamten Winter hindurch am Ladegerät hängen zu lassen: „Das wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus und saugt unnötig Strom“, sagt Fortner. Falls man auf seinem E-Bike einen abnehmbaren Bordcomputer hat, sollte man ihn ebenfalls entfernen und trocken und bei Raumtemperatur lagern, empfiehlt Paul ergänzend.