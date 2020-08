Geero 2 E-Bike im Test: Coole Optik, wenig Kompromisse

Akku, Reichweite und Motor

Der entnehmbare Akku befindet sich im Unterrohr des Aluminium-Rahmens und ist - wie bei E-Bikes üblich - mit einem Schloss gesichert. Mit 444 Wh kann sich die Kapazität des Akkus angesichts der unscheinbaren Optik durchaus sehen lassen. Die Reichweite liegt laut Geero bei 85 bis maximal 125 km. In der Praxis im Wiener Stadtverkehr kann ich diese Angaben bestätigen, wenngleich man bei höchster Unterstützungsstufe eher am unteren Spektrum dieser Angabe landet.

Ist der Akku einmal leer, hat man 2 Möglichkeiten. So kann man entweder das ganze Rad per mitgeliefertem Ladegerät an die Steckdose anschließen, oder aber auch den Akku entnehmen. Letzteres erfordert etwas Übung, da sich der Akku nach unten vom Unterrohr löst. Hier muss man aufpassen, dass die Batterie nicht auf den Boden knallt. Eine volle Ladung dauert zwischen 3 und 4 Stunden.