Vello Bike+ im Test: Faltbares E-Bike lädt sich selbst

App: Mehr Modi als man braucht

Bei der App handelt es sich um die App Bitride - MyBike vom Entwickler des Motorensystems Zehus. Nachdem man sich durch den - etwas mühsamen - Registrierungsprozess navigiert hat, kann man dort zwischen mehreren Fahrmodi auswählen, die entweder Reichweite oder Unterstützung im Fokus haben. Auch kann man die Unterstützung ganz ausschalten. Darüber hinaus bietet die App noch eine Karte an, eine Navigation fehlt.

Insgesamt könnte man die App durchaus noch etwas optimieren. So finden sich dort etwa kaum Erklärungen, was welcher Modi oder welche Option bewirken. Das muss man erst in der Anleitung nachlesen, die es in der App nur als PDF-Download gibt. Auch ist die hohe Zahl an Modi schlichtweg überflüssig, weniger wäre in diesem Fall mehr.