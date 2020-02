Schindelhauer Arthur im Test: E-Bike im Tarnanzug

Fazit

Das Schindelhauer Arthur ist ein nahezu perfektes E-Bike für die täglichen Wege in der Stadt. Die Komponenten sind hochwertig, das Fahrgefühl entsprechend gut. Auch dann, wenn man genug vom unterstützten Fahren hat und selbst ordentlich treten möchte, macht das Radeln mit dem Arthur Spaß.

Die Bedienung per einzelnem Knopf ist im Alltag intuitiv und sinnvoll. Außerdem sieht das kreisrunde Licht im Oberrohr besonders in der Dunkelheit gut aus. Das ansprechende Design sorgt gleichzeitig für den größten Nachteil des Rades, nämlich, dass man den Akku nicht entnehmen kann. Solange man am Radabstellplatz eine Steckdose hat, hält sich das Problem in Grenzen. Ist das nicht der Fall, wird es mühsam. Auch schade finde ich die eher lieblos gemachte App. Hier wäre durchaus noch einiges an Potenzial für Verbesserungen dagewesen.

Das Design und die hochwertige Verarbeitung hat ihren Preis. Das E-Bike kostet bei dem Händler Citybiker.at, der der futurezone das Gerät zum Testen leihweise zur Verfügung gestellt hat, 3.799 Euro.

Technische Details auf der Webseite des Herstellers