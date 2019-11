Cowboy E-Bike im Test: Das "Tesla" unter den Fahrrädern

Auch wenn beim Thema Elektromobilität meistens zuerst von Elektroautos gesprochen wird, ist es eine andere Art von Fortbewegungsmittel, die den Markt dominiert: E-Bikes: Laut Zahlen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wurden alleine im Vorjahr 150.000 Elektro-Fahrräder in Österreich verkauft. Insgesamt sind mehr als 600.000 Elektrofahrräder aktuell unterwegs. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl sind E-Bikes in Österreich auch deutlich beliebter als etwa in Deutschland oder in der Schweiz.

Nun wagt sich ein Neueinsteiger auf den österreichischen Markt: Cowboy. Das Unternehmen dahinter wurde 2017 in Brüssel gegründet und konnte insgesamt zehn Millionen Euro Risikokapital aufstellen.

Überzeugen will man in erster Linie durch ein modernes Design. “Wir wollten ein E-Bike für Jüngere schaffen”, erklärt Gründer Bob Eck im Gespräch mit der futurezone. Dazu passend hat man auch eine Smartphone-App entwickelt, über die das Fahrrad nicht nur in Betrieb genommen, sondern im Falle eines Diebstahls auch geortet werden kann. Dazu sind ein GPS-Empfänger sowie eine SIM-Karte fix in das Bike integriert.

Künftig soll das Fahrrad auch laufend mit Over-The-Air-Updates aktualisiert werden. “Wir arbeiten hier nach dem Tesla-Modell”, so Eck. Käufer bekommen demnach lebenslangen Software-Support, wie es heißt.

Wir waren mit dem 1990-Euro-teurem Cowboy-Ebike einige Tage lang unterwegs: