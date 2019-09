Belgisches Designer-E-Bike Cowboy startet in Österreich

Das E-Bike bietet mehrere Smart-Funktionen per Android- oder iOS-App. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth. Das Smartphone wird so zum Aktivierungs-Schlüssel. Das Live-Dashboard zeigt Geschwindigkeit, Dauer, Distanz und Akkuladung an. Das Frontlicht lässt sich ebenfalls per App einschalten. Da das teure E-Bike auch bei Langfingern gut ankommen wird, ist ein GPS-Modul und eine SIM-Karte im Rahmen verbaut. So kann bei Diebstahl das E-Bike mittels der App aufgespürt werden.

Auch wenn das E-Bike nur online gekauft wird, verspricht das belgische Start-up Cowboy eine umfangreiche Kundenbetreuung. Der Kundendienst spricht Deutsch und es wird lokale Servicepartner in Österreich geben. Zudem erhält der User Push-Benachrichtigungen, wenn bestimmte Wartungen nötig sind, wie etwa das Tauschen der Bremsbeläge oder Überprüfen der Reifen.