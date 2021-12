Hochspannung: Was geschieht bei einer Teilentladung?

Mehr Sicherheit in der Hochspannungstechnik: Damit setzen sich Elektrotechniker Christoph Diendorfer und sein Team in ihrem Forschungslabor an der Fachhochschule Wels auseinander. Dafür stellen sie künstliche Gefahrensituationen her und erzeugen Durchschläge mit 1 Million Volt oder Kurzschlüsse bei Autobatterien. Die zentrale Frage ist dabei die Sicherheit von Isolationsmaterialien.

Wir haben das Team an der FH Wels besucht und mit Ihnen einige ihrer Experimente durchgeführt. Teil 1 unserer Serie zu Forschungen in der Hochspannungstechnik!