Eiförmiger Fusionsreaktor soll bereits 2034 Strom liefern

Nahezu unendlich saubere Energie: Das verspricht Kernfusion . Trotz der vielen Forschungsprojekte dazu, sind Wissenschafter vorsichtig, was die Timeline angeht. Kaum jemand rechnet damit, dass Fusionsenergie in weniger als 30 Jahren mehr Energie liefern kann, als für das Zünden und Stabilisieren des über 100 Millionen Grad Celsius heißen Plasmas benötigt wird – was essenziell ist, damit Atomkerne in einer Kettenreaktion verschmelzen und dabei Energie freisetzen.

Pilotkraftwerk in 10 Jahren

Das Unternehmen hat gerade eine Investitionsrunde abgeschlossen und dabei 125 Millionen US-Dollar aufgestellt. Gegenüber den Investoren sagte Tokamak Energy, dass schon 2034 ein Pilotkraftwerk betriebsbereit sein könnte, berichtet The Telegraph.

Dieses soll eine Leistung von 800 Megawatt haben. Mitte der 2030er-Jahre soll damit ein Energieüberschuss von 85 Megawatt erzielt werden. Laut dem Unternehmen wäre das genug, um über 70.000 amerikanische Haushalte mit Strom und Wärme zu versorgen.

Ei statt Donut

Der Grund, warum Tokamak Energy das so schnell schaffen will, was bei milliardenschweren, internationalen Forschungsprojekten in Experimenten frühestens Ende 2039 gelingen soll, liegt an der Form des Reaktors. Üblicherweise haben Fusionsreaktoren in der Tokamak-Bauweise die ungefähre Form von Donuts. Der von Tokamak Energy ist aber wie ein Ei geformt.