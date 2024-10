Einzigartiger Fusionsreaktor nimmt in Spanien bald den Betrieb auf

An der Universität Sevilla entsteht derzeit ein einzigartiger Fusionsreaktor. Mit einer neuen Bau- und Funktionsweise soll SMART (SMall Aspect Ratio Tokamak) Kosten sparen und die Kernfusionsforschung vorantreiben.

Die Idee für die Bauart des Tokamak entstand aus der Notwendigkeit, das Projekt leistbar zu halten. So vereinte das Team bestehende Technologien zu einem neuen Konzept. Ein kugelförmiger Tokamak wird mit einer negativen Dreiecksform kombiniert.

Normalerweise hat ein Tokamak eine Donut-Form. In seiner Mitte wird das Plasma in der Schwebe gehalten. Dabei hat es in der Regel eine D-Form, wobei die gerade Kante parallel zur Mitte des Tokamaks verläuft und die Rundung zur Außenwand zeigt. Hier spricht man von einer positiven Dreiecksform.