Kernfusion: Großbritannien baut bis 2040 Reaktor

Die britische Regierung will bis 2040 den ersten Fusionsreaktor Großbritanniens bauen. Als Standort wurde West Burton in der Nähe der Stadt Sheffield gewählt. Dort befindet sich bereits ein Kohlekraftwerk, das laut Regierungsplänen am 31. März 2023 abgeschaltet werden sollen.

Der Standort eignet sich daher gut für ein Fusionskraftwerk, da Wasserversorgung und Netzanschluss bereits gegeben sind. Auch der Erdboden ist für den Kraftwerksbau geeignet.

Atomenergiebehörde erarbeitet STEP-Konzept

Das Konzept des STEP-Reaktors (Spherical Tokamak for Energy Production) lässt sich die britische Regierung 220 Millionen Pfund (250 Millionen Euro) kosten. Es wird von der britischen Atomenergiebehörde UKAEA erarbeitet, wie in einer Presseaussendung beschrieben wird.