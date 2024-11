Tesla ist die Automarke mit den meisten tödlichen Unfällen

Die Autoplattform iSeeCars hat US-amerikanische Unfalldaten von 2018 bis 2022 analysiert, die von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA erhoben wurden. Ihre Analyse ergab, dass es gewisse Automodelle und Automarken gibt, die eine deutlich höhere Unfallrate haben als andere.

Die Liste der insgesamt am meisten verunfallten Automarken führt Tesla an. Pro gefahrener Milliarde Meilen liegt der E-Autobauer hier mit 5,6 tödlichen Unfällen deutlich über den durchschnittlichen 2,8 Autounfällen mit Todesfolge. Darauf folgen die Automarken Kia (5,5 tödliche Unfälle) und Buick (4,8 tödliche Unfälle).

Rasen und Trunkenheit am Steuer

Mit der grundsätzlichen technischen Sicherheit von Teslas dürfte die höhere Unfallrate jedoch nur bedingt zu tun haben. „Die Größe, das Gewicht und die Höhe eines Fahrzeugs spielen sicher eine Rolle dabei, wie gut es die Insassen bei einem Unfall schützen kann“, sagte der iSeeCars-Analyst Karl Brauer in der Veröffentlichung.

„Aber der größte Beitrag zur Sicherheit der Insassen besteht darin, einen Unfall zu vermeiden, und der größte Faktor bei der Unfallvermeidung ist das Verhalten des Fahrers. Ein konzentrierter, aufmerksamer Fahrer, der mit einer legalen oder angemessenen Geschwindigkeit fährt und nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol steht, kommt am ehesten sicher ans Ziel, unabhängig davon, welches Fahrzeug er fährt“, so Brauer. Im Umkehrschluss könnte man daraus herauslesen, dass Tesla-Fahrer einen besonders riskanten Fahrstil haben und häufiger als andere unter Drogen- oder Alkoholeinfluss fahren.

"Full Self Driving" als falsche Sicherheit

Denn insgesamt gelten Teslas als sehr sichere Autos, das haben Crashtests gezeigt. Aber auch sehr sichere Autos mit ausgereiften Fahrassistenzsystemen und guten Airbags bieten keinen 100-prozentigen Schutz, wenn die Fahrer abgelenkt sind und zu schnell fahren. Moderne Fahrassistenzsysteme wie „Full Self Driving“ von Tesla haben zudem den Nachteil, dass sich die Fahrer oft in falscher Sicherheit wiegen. Wegen Unaufmerksamkeit kann es dann erst recht zu Unfällen kommen.

Sieht man sich die Liste der am meisten verunfallten Fahrzeugmodelle an, steht das Tesla Model Y erst an 6. Stelle. Fahrer des Tesla Model Y bauten 3,7-mal mehr Unfälle als der Durchschnitt. Diese Liste führt der Hyundai Venue mit einer 4,9-mal höheren Unfallwahrscheinlichkeit an, dicht gefolgt von der Chevrolet Corvette mit einer 4,8-mal höheren Unfallrate.

Die Analyse von iSeeCars zeigt insgesamt einen traurigen Trend zu mehr Autounfällen in den vergangenen Jahren. Offenbar stieg die Zahl tödlicher Autounfälle in den letzten 5 Jahren wieder an – obwohl die Autos an sich durch den technischen Fortschritt immer sicherer werden.