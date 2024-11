Black Friday Woche: 10 Angebote, damit der Akku nie mehr leer ist

Mit der steigenden Anzahl an Elektrogeräten kann es vorkommen, dass Steckdosen rar werden. Mehrfachsteckdosen können hier Abhilfe schaffen. Praktisch und besonders platzsparend sind dabei Steckdosen, die USB-Ports direkt integriert haben.

Am Black Friday sind einige praktische Auflade-Gagdets günstiger zu haben. Generell gilt, man sollte sich nicht nur von den großen Prozentzeichen locken lassen. Auch wenn besonders niedrige Preise suggeriert werden, lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich auf Portalen wie geizhals.at oder idealo.at . Ebenso ist ein Blick in den Preisverlauf auf Amazon empfehlenswert.

Es sind oft die kleinen Dinge, die einem im Alltag viel Frust ersparen. Vernünftige Aufladegeräte und passende Kabel zählen hier definitiv dazu. Denn was gibt es Ärgerlicheres, wenn der Smartphone-Akku leer wird, man aber nur einen langsam ladenden Adapter und ein Kabel, das bei der kleinsten Berührung schon den Kontakt verliert, bei der Hand hat.

Das Kabel optimiert dabei die Energieverteilung für jedes Gerät. Praktisch finde ich das etwa auf Reisen, wo ich in der Regel ein Mini-Ladegerät mit nur 2 USB-C-Ports dabeihabe. Und wenn ich dann zum Beispiel Handy , Akkupack und Kopfhörer gleichzeitig laden möchte, würde ich ohne dieses Verteiler-Kabel anstehen.

Dieses Anker-USB-C-Kabel ist ein besonderes. Denn damit kann man an einem USB-C-Stecker 2 Geräte gleichzeitig laden . Aktuell ist es um 13 Euro zu haben .

Wenn einmal keine Steckdose in der Nähe ist, oder man mobil bleiben möchte, muss man zur Powerbank greifen. Ein 20.000-mAh-Gerät mit maximal 22,5W Ladeleistung von Iniu gibt es derzeit um 24 Euro . Dazu kann man auch noch einen Coupon aktivieren, um weitere 5 Prozent zu sparen.

Solar-Ladegerät um 55 Euro

Doch was tun, wenn Akkus und Akkupack leer sind und keine Steckdose in Sicht? Die Antwort liefert dann vielleicht dieses Solar-Ladegerät. 2 USB-Ports liefern maximal 28W. Derzeit ist es um knapp 55 Euro zu haben. Vielleicht eine Anschaffung, die sich beim nächsten Wanderurlaub in der wärmeren Jahreszeit lohnt.