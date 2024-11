WhatsApp zeigt Sprachnachrichten jetzt als Text an

Sprachnachrichten auf WhatsApp sind nicht ganz unumstritten. Manche finden sie praktisch, bei anderen steigt sofort der Blutdruck, wenn sie anstelle eines Textes den "Play"-Button im Chatfenster sehen. WhatsApp bringt nun ein neues Feature, um beide Gruppen näher zusammen zu bringen.

So startet der Dienst mit der Funktion, Sprachnachrichten automatisch in Text umzuwandeln. In Beta-Versionen ist dieses Feature bereits vor Längerem aufgetaucht, jetzt wird es breit ausgerollt. Darauf deutet ein entsprechender Eintrag im WhatsApp-Blog hin.

➤ Mehr lesen: WhatsApp arbeitet an genialer Funktion für Sprachnachrichten-Hasser