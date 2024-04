WhatsApp bringt Chat-Filter, um Nachrichten leichter zu finden

Das neue Feature von WhatsApp soll uns in kürzester Zeit einen Überblick über ungelesene Nachrichten verschaffen.

WhatsApp ist auch hierzulande eine der beliebtesten Apps, wenn es um das Versenden von Textnachrichten, Bildern oder anderen Inhalten geht. Viele Österreicher*innen verwenden die App täglich. Dabei kann es gelegentlich auch vorkommen, dass man auf eine Nachricht vergisst, die man noch gar nicht gelesen hat. Ein neues Feature, das WhatsApp ab heute integrieren wird, soll für mehr Ordnung in unseren Chats sorgen, wie Android Authority erfahren hat.

Filter sollen Sucher erleichtern

Die neue Funktion soll es erlauben, bestimmte Chats schnell zu finden - ohne, dass man erst lange durch die Liste an Chats scrollen muss. Dazu führt WhatsApp ab heute eine Reihe von Filtern ein, die in einer Leiste über den Chats auswählbar sind. Hier kann man sich künftig alle ungelesenen Nachrichten anzeigen lassen oder alle Gruppen, in denen man Mitglied ist.

Mit den neuen Filtern wird uns die Verwaltung unserer WhatsApp-Chats in Zukunft hoffentlich viel einfacher fallen. In den nächsten Wochen werden wir alle die neuen Filter in der App selbst ausprobieren dürfen.