WhatsApp bringt neues Feature zum Teilen von Dateien

In der Beta-Version des Messengers ist ein neues Feature aufgetaucht, das eine große Neuerung bringt.

In der aktuellen Beta des Messengers WhatsApp ist eine interessante neue Funktion aufgetaucht. Das berichtet WABetaInfo. Wie auf Screenshots zu sehen ist, dürfte die neue Funktion das Teilen von Dateien mit Personen in der Nähe ermöglichen. Die Screenshots stammen aus der Android-Version der App.

Das Feature dürfte AirDrop in iOS bzw. Nearby oder Quick Share unter Android sehr ähnlich sein. Wie den Screenshots zu entnehmen ist, wird die eigene Telefonnummer dabei nicht weitergegeben, wenn man die andere Person nicht in den Kontakten hat. Auch ist die Übertragung Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Bluetooth und WLAN

Es ist davon auszugehen, dass das Funktionsprinzip den bereits bestehenden Lösungen sehr ähnelt. Dabei werden zuerst via Bluetooth die Geräte in der Nähe registriert bzw. eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt. Ist das abgeschlossen, werden die eigentlichen Daten via Wi-Fi übertragen.