WhatsApp arbeitet an genialer Funktion für Sprachnachrichten-Hasser

Wenige Funktionen spalten Messenger-Nutzerinnen so sehr in 2 Lager wie Sprachnachrichten. Während manche am liebsten nur darüber kommunizieren, statt lange Texte zu tippen, verzweifeln die anderen daran, diese ständig anhören zu müssen.

WhatsApp hat das erkannt und testet endlich eine lange angekündigte und von vielen gewünschte Sprache-zu-Text-Funktion. Wie WAbetaInfo berichtet, bietet die neueste Beta-Version des Messengers an, Sprachnachrichten zu transkribieren.

➤ Mehr lesen: WhatsApp bringt Chat-Filter, um Nachrichten leichter zu finden