Neue Funktion macht aus WhatsApp ein soziales Netzwerk

Die Facebook-Mutter verpasst dem Messenger immer mehr Funktionen, die in Richtung soziales Netzwerk gehen.

Vor einigen Tagen wurde die Möglichkeit eingeführt, Channel-Updates als Status-Meldung zu posten . Teilt beispielsweise ein News-Outlet eine Breaking-News-Meldung, so kann man dieses Update direkt als eigene Status-Meldung posten.

Status-Updates und die Einführung von Channels haben die Chat-App in die Nähe eines sozialen Netzwerkes gerückt. Die Einführung und Ankündigung neuer Funktionen zeigt, dass Meta diese Stoßrichtung weiter fortsetzt.

WhatsApp gehört bekanntlich zur Facebook-Mutter Meta, deren Wurzeln bei den klassischen sozialen Netzwerken liegen. Und genau in diese Richtung verwandelt sich die Messenger-App seit geraumer Zeit.

Das funktioniert ganz ähnlich wie die Weiterleitung einer Chat-Nachricht. Anstatt ein Update an einen Kontakt weiterzuleiten, wählt man einfach in der Kontaktliste ganz oben "Mein Status" aus.

Neues Design für Status-Updates

Die Status-Seite beziehungsweise die Channel-Page sollen demnächst ein neues Design verpasst bekommen. Der gut informierte Blog WABetaInfo ist nämlich an eine WhatsApp-Testversion gekommen, in der der neue Look zu sehen ist.

Demnach werden die Status-Updates der Kontakte mittels größeren, rechteckigen Thumbnails dargestellt. Das soll eine verbesserte Vorschau auf die geteilte Story ermöglichen und dadurch zu einer höheren Interaktionsrate beitragen.

