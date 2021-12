Radioteleskop zeigt, wie Blitze entstehen

„Es ist ein wenig peinlich“, sagt Brian Hare, Blitzeforscher an der University of Groningen und Co-Author der Studie. Ihm zufolge sei es der energetischste Prozess auf unserem Planeten und doch haben wir keine Ahnung, wie er funktioniere.

Die Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass die Entstehung eines Blitzes mit einem Cluster von Eiskristallen inmitten einer Wolke beginnt. Durch Kollisionen von Kristallen in Nadelform werden Elektronen abgerieben, sodass ein Ende eines jeden Kristalls positiv geladen bleibt und das andere negativ.

Das positiv geladene Ende zieht Elektronen aus den umgebenen Molekülen in der Luft an - es entstehen in weiterer Folge Bänder aus ionisierter Luft, die als „Streamer“ bezeichnet werden. Jedes Kristallende kann mehrere Streamer erzeugen und diese können sich wiederum weiter fingerartig verzweigen. Die Streamer wärmen die Umgebungsluft und entreißen den Luftmolekülen die Elektronen. Schließlich wird ein Streamer so heiß und leitfähig, dass er sich in einen sogenannten Blitzführer verwandelt – ein Pfad für vollwertige Blitze.

Fragen bleiben offen

Wie die Eispartikel die Luft direkt ionisieren, woher das erste Elektron kommt und wie genau Streamer zu Blitzführern werden, bleibt jedoch weiterhin ungeklärt. Die Forscher*innen hoffen dies mit weiteren Beobachtungen ermitteln zu können.

Die Studie soll demnächst im Journal Geophysical Research Letters veröffentlicht werden.