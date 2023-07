Space Shuttle Endeavour wird wieder in Startposition gebracht

Das Raumschiff wird samt Boostern und Tank aufrecht in einem neuen Bereich auf Museumsgelände in Los Angeles aufgestellt.

Die komplette Space-Shuttle-Startanordnung soll künftig der Mittelpunkt eines neuen Ausstellungsbereichs werden, dem Samuel Oschin Air and Space Center . Dieses wird derzeit gebaut, wie es in einer Presseaussendung heißt.

6 Monate langer Prozess

Das Aufrichten des Space Shuttles wird ein komplexer Prozess, für den 6 Monate veranschlagt werden. Das Ganze passiert erstmals außerhalb von NASA-Einrichtungen. Anfänglich werden dabei die "Skirts" aufgestellt, die Ummantelungen für die Triebwerke der beiden Feststoff-Booster. Die Booster kommen darauf, dazwischen wird der externe Tank montiert. Das Space Shuttle komplettiert den Aufbau.

Fundraising-Kampagne

Am 31. Dezember 2023 wird die letzte Chance sein, das Space Shuttle Endeavour in seiner derzeitigen Position zu bewundern. Dann geht es ab ins Samuel Oschin Air and Space Center. Das dort errichtete Gesamtkonstrukt wird 61 Meter in den Himmel ragen. Das ganze Projekt soll 400 Millionen Dollar kosten. Ein Teil der Kosten soll mit einer Fundraising-Kampagne gedeckt werden.