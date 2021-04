NASA feiert 40 Jahre Space Shuttle mit Video

40 Jahre ist es her, als zum ersten Mal ein Space Shuttle durch die Erdatmosphäre hindurch in den Orbit gestartet ist. Am 12. April 1981 ist die Columbia vom Kennedy Space Center in Florida zu ihrer ersten Space-Shuttle-Mission STS 1 aufgebrochen.

2 Tage und 36 Erdumrundungen später wurde die erfolgreiche Landung des neuartigen Space Shuttle euphorisch gefeiert. Schließlich war es 6 Jahre her, als damals der letzte Astronaut von US-Boden aus in den Weltraum befördert wurde.