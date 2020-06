Space Shuttle versus Crew Dragon: Astronauten ziehen Vergleich

Tanken und docken

Behnken beschreibt den Unterschied zum Space Shuttle so: „Der größte Unterschied sind die Dynamiken, die involviert sind, wie die Vibrationen und diese Erfahrung tatsächlich auf einer Rakete zu reiten.“

Aber nicht nur im All, sondern auch am Boden gab es Unterschiede. Beim Space Shuttle beginnt das Betanken schon, wenn die Astronauten bei der Startplattform eintreffen. Beim Crew Dragon beginnt das Betanken, wenn die Astronauten an Bord sind: „Alle diese Geräusche von den Ventilen zu hören und die Vibrationen zu spüren, die mit dem Betanken verbunden sind, waren neu für uns“, sagt Behnken.

Beim autonomen Andock-Manöver an die ISS gab es ebenfalls einen kleinen Unterschied. „Es war viel sanfter, als wir erwartet hätten“, sagt Hurley: „Was für uns beide bemerkbar war, ist, dass wir das Andocken nicht mal gespürt haben. Beim Space Shuttle gab es einen kleinen Ruck.“

Bequeme Raumanzüge

Die beiden loben auch die Raumanzüge, die SpaceX für die Astronauten angefertigt hatte. „Sie sind an uns angepasst und sehr bequem“, sagt Hurley. „Wir geben den Anzügen eine 5-Sterne-Bewertung“, ergänzt Behnken.

Sie merken zudem an, dass es in der Schwerelosigkeit viel einfacher war die Anzüge an- und auszuziehen, als auf der Erde. Voraussichtlich im Juli oder August werden Hurley und Behnken wieder in die Anzüge schlüpfen. Dann sollen sie mit dem Crew Dragon, den sie beim Start Endeavour genannt haben, wieder zurück zur Erde fliegen.