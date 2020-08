Der Nachfolger des Space Shuttles: "Ein SUV fürs All"

"Es ist ein SUV für das Weltall - ein Space Utility Vehicle", so erklärt die Sprecher des privaten Weltraumunternehmens Sierra Nevada Corp. den Nachfolger des Space Shuttles. Aus dem "Dream Chaser"-Projekt ist ein Raumflugzeug hervorgegangen, das mittels Rakete in den Orbit gebracht wird und ähnlich wie das Space Shuttle auf einer herkömmlichen Landebahn auf der Erdoberfläche wieder aufsetzen kann.

Im Gegensatz zum Space Shuttle fliegt das Vehikel völlig autonom. Ein Pilot, der das Raumfahrzeug steuert, ist also nicht notwendig - weder im Cockpit noch in einer Kommandozentrale am Boden.