Indiens autonomes Space Shuttle meistert die Landung

Indiens wiederverwendbares Space Shuttle (RLV) hat am Sonntag eine autonome Landung erfolgreich absolviert. Die indische Raumfahrtbehörde ISRO hat diesen zweiten von insgesamt 5 Tests in Chitradurga im Bundesstaat Karnataka durchgeführt. Zuvor wurde das Raumfahrzeug von einem Chinook-Helikopter der Indian Air Force in eine Höhe von 4,5 Kilometern befördert.