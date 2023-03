NASA-Mondraumschiff wurde beschädigt

Nachdem das Mondraumschiff der NASA im Rahmen der Artemis-I-Mission vor 3 Monaten auf die Erde zurückgekehrt ist, zeigt die Fülle an Daten seines Jungfernflugs kritische Hardwareprobleme auf. Dazu zählen etwa Schäden an der mobilen Trägerrakete oder am schützenden Hitzeschild des Orion-Raumfahrzeugs.

Damit der nächste Start im kommenden Jahr glücken und Menschen in die Umlaufbahn befördert werden können, braucht es nun genauerer Prüfung. „Wir müssen sicherstellen, dass wir bei allem, was wir machen, die Risiken verstehen, die wir eingehen“, sagt der NASA-Expperte Jim Free.