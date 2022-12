NASA zeigt spektakuläre Fotos der Mond-Mission Artemis I

Bisher gab es Bilder nur in niedriger Auflösung zu sehen. Jetzt hat die NASA sie hochauflösend veröffentlicht. Hier ein Best-Of der Bilder:

Die Außenkameras sind Actioncams, die für den Weltraumeinsatz modifiziert wurden. Wie in den EXIF-Daten der Fotos zu sehen ist, handelt es sich dabei um GoPro HERO4 Black .

Startschuss für die Landung am Mond

Orion fliegt mittlerweile wieder Richtung Erde. Die Landung wird voraussichtlich am 11. Dezember stattfinden. Gestartet ist sie am 16. November 2022 im Rahmen der Mission Artemis 1 an der Spitze der NASA-Rakete SLS.