NASA will nachhaltigeren Jet-Antrieb für Hybrid-Flugzeuge bauen

Die NASA hat ein neues Projekt ins Leben gerufen, um nachhaltigere Düsentriebwerkskonzepte zu entwickeln. Damit soll die nächste Generation von Flugzeugen „ultraeffizient“ werden, erklärt die US-Weltraumagentur in einer Mitteilung.

Ziel des Projekts „Hybrid Thermally Efficient Core” (HyTEC) ist es, den Treibstoffverbrauch einer Passagiermaschine um 10 Prozent zu reduzieren. Dafür soll ein hybrid-elektrisches Mantelstromtriebwerk (engl. „Turbofan“) entwickelt werden, das auch für den Einsatz neuer und nachhaltigerer Treibstoffe ausgelegt ist. Aktuell haben die meisten Passagiermaschinen ein Mantelstromtriebwerk, bei dem Luft eingesaugt und beschleunigt, was den Schub erzeugt.

Kleinerer Kern ohne Schubverlust

In der ersten Projektphase suchten die Forscher*innen nach geeigneten Komponenten. Sie dauerte 3 Jahre und konzentrierte sich vor allem darauf, einen kleineren Kern zu konstruieren, ohne dabei an Schubkraft zu verlieren. Dadurch wäre weniger Treibstoff nötig, was das Triebwerk effizienter machen würde.