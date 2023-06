Elektromotor von MIT-Forschern könnte Luftfahrt revolutionieren

Der Motor soll stark genug sein, um ihn in größeren Flugzeugen einsetzen zu können. Auch eine Hybridnutzung ist möglich.

Ingenieur*innen der US-Universität MIT entwickeln einen kompakten, leichten und leistungsstarken 1-Megawatt-Elektromotor. Dieser könnte die Elektrifizierung von Verkehrsflugzeugen ermöglichen. Momentan werden noch einzelne Komponenten erprobt, Tests mit dem vollständig zusammengebauten Motor sind für Herbst geplant.

Bislang konnten nur kleine Flugzeuge elektrifiziert werden, deren Motoren eine Leistung von einigen Hundert Kilowatt liefern. Größere Flugzeuge benötigen jedoch auch größere Motoren, und zwar mit Leistungen im Megawattbereich. Möglich wäre auch, hybride Antriebssysteme zu verbauen, etwa eine Kombination von Elektromotoren und Jet-Motoren. Der Vorteil wäre, dass durch den Einsatz von Elektromotoren die CO2-Emissionen der Flugzeuge gesenkt werden könnten - vorausgesetzt die Energie für den Elektromotor stammt aus nachhaltigen Quellen.

➤ Mehr lesen: Erstes in Österreich zugelassene E-Flugzeug ist gestartet

Mehrere Betriebsweisen möglich

Für vollelektrische Anwendungen könnte der Motor mit einer Stromquelle wie einer Batterie oder einer Brennstoffzelle gekoppelt werden, so die Vorstellung des Teams. Der Motor kann dann den Propeller des Flugzeugs antreiben oder mit einem herkömmlichen Turbofan-Triebwerk gekoppelt werden.

➤ Mehr lesen: Airbus Hybridflieger soll noch heuer abheben

"Unabhängig davon, was wir als Energieträger verwenden - Batterien, Wasserstoff, Ammoniak oder nachhaltige Treibstoffe - die Motoren der Megawattklasse werden eine Schlüsselrolle bei der Ökologisierung der Luftfahrt spielen", ist Projektleiter Zoltan Spakovszky überzeugt. Die Entwicklung solcher Motoren sei harte Ingenieursarbeit, bei der es darum gehe, die einzelnen Komponenten zu optimieren und gleichzeitig miteinander kompatibel zu machen. "Das bedeutet, dass wir die Grenzen in den Bereichen Materialien, Fertigung, Wärmemanagement, Strukturen und Rotordynamik sowie Leistungselektronik verschieben müssen", sagt Spakovszky in einer Aussendung.