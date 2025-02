Neue Regierung will Verbot von Laborfleisch

ÖVP, SPÖ und Neos haben sich auf die Bildung einer Koalition geeinigt und am Donnerstag ihr über 200 Seiten starkes Regierungsprogramm für Österreich präsentiert. Darin festgelegt ist, welche Anliegen und Pläne die künftige Regierung umsetzen will.

Es findet sich auch ein bemerkenswerter Satz zu einer Innovation am Lebensmittelmarkt: “Die Bundesregierung setzt sich gegen die Zulassung von Laborfleisch auf EU-Ebene ein und fordert eine Folgenabschätzung.” Man will Laborfleisch also verbieten.

Echtes Fleisch

Laborfleisch, auch als kultiviertes Fleisch, In-vitro-Fleisch oder Kulturfleisch bezeichnet, ist Fleisch, das aus tierischen Zellen außerhalb des Tierkörpers hergestellt wird. Das Endprodukt ist echtes Fleisch, das ohne die Notwendigkeit der traditionellen Tierhaltung und -schlachtung hergestellt wird, was potenzielle Vorteile für Tierwohl, Umwelt und Lebensmittelsicherheit bietet.

Befürworter von Laborfleisch weisen auch immer wieder darauf hin, dass bei der industriellen Herstellung potenziell weniger Co2 anfällt als in der Landwirtschaft. Besonders im Hinblick auf die Klimakrise ein willkommener Effekt.

