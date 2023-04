Der Ekel vor dem Laborfleisch

Das Steak aus dem Bio-3D-Drucker gibt es noch gar nicht. Aber in Italien wird es vorsorglich schon einmal verboten: Lebensmittel, die aus einer Zellkultur stammen, sollen dort in Zukunft weder erzeugt noch verkauft noch importiert werden, beschloss die Regierung in Rom.

Daraufhin zeigte sich wieder einmal, wie emotional dieses Thema besetzt ist – nicht nur in Italien, einem Land, in dem Essen und Trinken vielleicht generell eine besonders wichtige Rolle spielt, sondern auch in Österreich und Deutschland: Als „Labor-Dreck“, als „ekliges, gepanschtes Zeug“ wurde künstliches Fleisch beschimpft. Es ist natürlich jedem unbenommen, sich vor bestimmten Lebensmitteln zu ekeln – aber ein persönliches Ekel-Gefühl als Grund für ein Verbot zu sehen, ist irrational.

Pflanzlicher und tierischer Fleischersatz

Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Fleischersatz: Längst findet man in den Supermarktregalen eine breite Palette an pflanzlichen Fleisch-Alternativen, etwa auf Pilz- oder Linsenbasis. Mit verfahrenstechnischem Geschick kann man aus pflanzlichen Proteinen etwas machen, was sich braten oder grillen lässt. Aber darum geht es nicht: Seit Jahren versucht man, einen Schritt weiterzugehen und tierische Zellen im Labor zu kultivieren. Die Idee ist, nur die Muskelzellen herzustellen, die man essen möchte, ohne ein ganzes lebendiges Tier rundherum mit erzeugen zu müssen.

Für die Umwelt könnte das ein großer Schritt nach vorne sein: Tierhaltung ist extrem ressourcenintensiv, nimmt große Flächen in Anspruch und schadet dem Klima. Dazu kommt natürlich auch das Tierleid, das heute in der Massenproduktion von Fleisch verursacht wird. Ein Zellhaufen im Labor kann nicht leiden – ihn kann man ohne schlechtes Gewissen essen.

In Singapur kann man bereits künstliches Hühnerfleisch kaufen – wenn auch vorerst nur in geringen Mengen, im Spezialrestaurant. In den USA wurde diese Art von künstlichem Fleisch nun von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen und als unbedenklich eingestuft.