Technologieoffenheit ist keine Zauberformel

Die Politik kann nicht vorschreiben, welche technische Lösung sich durchsetzen soll. Innovation entsteht durch ein freies Spiel der besten Ideen, nicht durch starre Reglementierung. Auch der Siegeszug des Computers begann nicht mit einem Verbot der Schreibmaschine.

All diese Aussagen sind völlig korrekt. Und sie alle hört man nun wieder in der Diskussion um die Zukunft des Automobils: Wir können doch heute noch gar nicht wissen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird. Setzen sich wirklich batterieelektrische Autos durch? Oder betreiben wir unsere Fahrzeuge in Zukunft mit E-Fuels, die nicht auf klimaschädliche Weise aus Erdöl gewonnen werden, sondern ganz nachhaltig, aus dem CO2 der Atmosphäre?

Damit wird gegen das geplante EU-weite Verbot von neuzugelassenen Verbrennungsmotoren ab 2035 argumentiert. Man spricht gerne von Technologieoffenheit: Lassen wir doch den freien Markt entscheiden, welcher Autoantrieb sich durchsetzt! Alle Ideen sollen eine faire Chance bekommen! Das klingt rational, unaufgeregt und höchst sinnvoll. Leider werden dabei aber ein paar wichtige Punkte übersehen.

An der Physik kommt man nicht vorbei

Das erste große Missverständnis: Auch der allerfreieste Markt kann die Gesetze der Physik nicht aushebeln. E-Fuels herstellen heißt: Man speichert Energie in Form von Treibstoff. Man muss also CO2-neutral erzeugte elektrische Energie in chemische Energie umwandeln. Dann hat man Treibstoff, der im Auto dann in Wärmeenergie und Bewegungsenergie umgewandelt wird. Bei einem batterieelektrischen Auto hingegen wird elektrische Energie direkt in Bewegungsenergie umgewandelt.

E-Fuels sind also ein Umweg – und dass ein Umweg länger und ineffizienter ist als ein direkter Weg, lässt sich auch durch technische Innovation nicht ändern. Ein Verbrennungsmotor muss sich an die Gesetze der Thermodynamik halten und die sagen: Er kann die Effizienz von einer Batterie nicht erreichen. Wenn man eine bestimmte Menge an elektrischer Energie zur Verfügung hat, dann ist es immer effizienter, damit eine Batterie aufzuladen, als damit Treibstoff herzustellen. Kein Maß an Technologieoffenheit, Erfindergeist und Kreativität wird das ändern.