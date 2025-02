Irans bizarrer Flugzeugträger Bagheri ist jetzt im Einsatz

Der britische Flugzeugträger hatte, so wie die Bagheri, ebenfalls einen Ski Jump und kein Katapult. Von der Invincible-Klasse sind Hubschrauber und Kampfjets gestartet – allerdings nur Harrier . Durch seine Senkrechtstart-Fähigkeiten kann der nämlich problemlos per Ski Jump starten.

2023 gab der Iran bekannt, dass Qaher-313 zur Drohne weiterentwickelt wird – was jetzt in der JAS-313 gefruchtet ist. Auf der Bagheri sind 2 Versionen davon zu sehen, die unterschiedlich groß sind.

Auf der Bagheri war bei der Zeremonie eine Ababil-3 mit 2 kleinen Jettriebwerken unter den Flügeln zu sehen. Ob diese zwingend nötig sind, damit die Drohne genug Schub bekommt, um per Ski Jump abzuheben, ist nicht bekannt. Womöglich ist das nur ein Test um herauszufinden, um wie viel weniger Anlauf die Ababil-3 braucht, wenn sie zusätzliche Triebwerke hat – eventuell um sie so später von kleineren Drohnenträgern verlässlich starten zu können.

Weiters am Flugdeck zu sehen sind verschiedene Hubschrauber. Das sind der russische Mi-17 (wird seit 1977 in Serie gebaut) und die amerikanischen Bell 206 (1967) und 212 (1968). Kleinere Multicopter-Drohnen sind ebenfalls am Flugdeck. In den Aufnahmen erkennt man, dass der Aufzug zum Hangardeck eher klein ausgefallen ist. Ein Kampfjet würde da vermutlich nicht drauf passen.

