Blue Origin schickt Touristen ins All: Start im Livestream

Blue Origin will heute 6 Weltraumtourist*innen ins All schicken. Es ist der 7. bemannte Flug, den das Unternehmen von Amazon-Chef Jeff Bezos durchführt. Der Start kann im Livestream auf der Blue-Origin-Webseite und auf YouTube verfolgt werden. Er ist für 15.52 Uhr angesetzt, der Stream startet 40 Minuten vorher.

Die bisherigen Flüge erreichten jeweils eine Flughöhe von über 100 km, was über der Kármán-Linie und damit der Grenze zum Weltraum liegt. Dabei wird die Kapsel mit der Rakete New Shepard angetrieben und bei 40 km Höhe vom Triebwerk getrennt. Nachdem die 100-km-Marke überschritten wurde, sinkt die Kapsel wieder ab und wird mit Fallschirmen gebremst. Der Flug dauert insgesamt etwa 10 bis 11 Minuten.

90-jähriger Astronautenanwärter an Bord

Im Rahmen des Flugs New-Sheppard-25 werden Masons Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller, Gopi Thotakura und Ed Dwight ins All starten. Der 90-jährige Dwight war der erste schwarze Astronautenkandidat, der 1961 in den USA aufgenommen und ausgebildet wurde. Ins All flog er allerdings bisher nicht.