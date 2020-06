Sonos Arc im Test: Dolby-Atmos-Soundbar mit einem Haken

Die Status-LED auf der Soundbar kann in der App ebenso deaktiviert werden wie die touchfähigen Steuerflächen. Schließt man die Arc per Ethernet-Kabel an das Netzwerk an, lässt sich das WLAN des Geräts ausschalten. Das kann unter anderem helfen, Energie zu sparen.

Mittels iOS-Gerät könnte man die räumlichen Gegebenheiten ausmessen und diese an die Sonos Arc übertragen. Der Lautsprecher passt dann die Sound-Ausgabe mittels Trueplay-Software an den jeweiligen Raum an. Mangels eines passenden iOS-Gerätes konnte die Trueplay-Funktion nicht getestet werden.

Musikwiedergabe über Streamingservices

Das Sonos-System ist hauptsächlich darauf ausgelegt, die Musikwiedergabe über die verschiedenen Musik-Streamingservices zu gestalten. Dafür können alle populären und weit verbreiteten Streaminganbieter in die Sonos-App und somit in das Sonos-System integriert werden. Bei den allermeisten der Streamingservices ist jedoch ein Premium-Account notwendig.

Daneben können auch Internetradio-Stationen sowie lokal gespeicherte Musikdateien über Sonos wiedergegeben werden. Hat man beispielsweise Musikdateien auf einem PC gespeichert, muss jedoch der Computer eingeschaltet sein, damit Sonos auf die Dateien zugreifen kann. Um Audiofiles per Sonos bequem wiedergeben zu können, empfiehlt es sich, die Musikdateien mittels Netzwerkfestplatte in das Sonos-System zu integrieren. Denn dann können Audiofiles unabhängig vom Rechner abgespielt werden.