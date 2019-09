Sonos bringt tragbare WLAN-Box mit Akku

Sonos Port

Der Sonos Port ist dafür konzipiert, analoge Stereoanlagen mit Streaming-Funktionalität nachzurüsten. So können die alten Anlagen ebenfalls per Sonos-App oder Airplay angesteuert werden. CD-Player oder Plattenspieler können so per Line-In mit dem Sonos-System verknüpft werden. Ab dem 12. September ist der Sonos Port für 449 Euro (UVP) "in limitierter Menge" verfügbar.