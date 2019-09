8K-TVs, Falthandys und mehr: Was die IFA bringt

Etwas außergewöhnlicher will Hisense punkten. Wie es in einer Vorab-Presseaussendung heißt, will der Konzern ein TV-Gerät mit neuer Audioausgabe vorstellen. Anstelle von gewöhnlicher Boxen, soll der Sound über Vibrationen der gesamten Oberfläche erzeugt werden. Das soll nicht nur Vorteile bei der Bauform bringen, sondern auch für eine „perfekte Synchronisation von Ton und Bild sorgen. Außerdem verspricht Hisense einen besseren Klang als bei gewöhnlichen Flat-TV-Lautsprechern. Sony nutzt ein ähnliches System seit zwei Jahren in seinen Premium-OLEDs.

Bereits vorab für Aufsehen sorgte Panasonic. Sie haben einen durchsichtigen OLED angekündigt, der im ausgeschalteten Zustand wie eine Glasvitrine aussehen soll.

Faltbare und klappbare Handys

Abgesehen von der früher traditionellen Vorstellung des jeweiligen Galaxy Note ( Samsung stellt das Handy mittlerweile bei einem eigenen Event vor der IFA vor, hier der futurezone-Test des aktuellen Note 10+) war die IFA in der Regel nicht stark auf Smartphones fokussiert. Dennoch gibt es höchstwahrscheinlich einige kleinere Ankündigungen, die durchaus interessant sein könnten.