Durchsichtiger OLED-TV: Panasonic zeigt Prototyp auf der IFA

Der Fernseher besteht aus einem Holzrahmen und einer Glasscheibe mit integrierten OLED-Technik. So soll sich der Fernseher als Möbelstück in die Einrichtung integrieren lassen. Die Glasscheibe wird nach dem Einschalten zum regulären TV-Display. Die Scheibe ist an der Vorderseite des Holzrahmens leicht gekippt eingezogen.