Neue OLED-Technik spart Handy-Akku

Der größte Stromfresser in modernen Smartphones ist in der Regel das Display. Einerseits werden die Screens immer größer, andererseits müssen sie auch sehr hell sein, um Bedienung im Freien bzw. in hellen Umgebungen zu ermöglichen. Ein Team der Abteilungen für Physik und Chemie am Imperial College London will die Anzeigen nun akkufreundlicher gestalten, wie Phys.org berichtet.

Displays auf Basis von organischen Leuchtdioden (OLED) sind in der Regel mit einem Filter ausgestattet, der Spiegelungen reduziert. Dadurch wird die Lesbarkeit - besonders an sonnigen Tagen - deutlich verbessert. Der Filter hat allerdings einen Nachteil. Er blockiert auch einen Teil des Lichts, das das Display abgibt. Dadurch muss die Anzeige heller leuchten, was mehr Akku verbraucht.

Neue Herstellungsmethode

Die Forscher haben nun eine neue Methode entwickelt, um Displays herzustellen. Durch die Nutzung bestimmter Chemikalien bei der Herstellung der OLEDs, geben die Displays ein besonderes, polarisiertes Licht ab. Dieses Licht wird von den Anti-Glare-Filtern nicht aufgehalten. Dadurch müssen die Displays nicht so hell strahlen und sparen Akku.