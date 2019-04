Smartphone mit Riesen-Akku ist Riesen-Flop

Im Kurztest

Die futurezone konnte am Mobile World Congress das Energizer Power Max P18K Pop bereits antesten. Wie sich im Hands-on zeigt, hat die lange Laufzeit einen Preis. Mit einer Dicke von 18 Millimeter und einem Gewicht von fast einem halben Kilogramm fühlt es sich eher wie ein Ziegel als ein Smartphone an. Es mag in die Hosentasche passen, wie der Selbstversuch zeigte, aber beim flotten Gehen macht sich die Masse unangenehm bemerkbar. Umso überraschender war die Tatsache, dass sich das auf der Rückseite abgerundete Smartphone gut halten und mit einer Hand bedienen ließ.

Bedenken wegen des großen Akkus müsse man laut dem Energizer-Mobile-CEO nicht haben. Verschiedene Sicherheitsfunktionen sollen sicherstellen, dass sich der Akku nicht auf gefährliche Temperaturen erwärmt. Bei zu hoher Temperatur schaltet sich das Smartphone selbstständig ab. Zudem trügt der Anschein: Statt einem 18.000-mAh-Akku wurden insgesamt drei 6.000-mAh-Akkus verbaut. Sobald einer der Akkus leer ist, springt der nächste Akku ein. Das ganze Hands-on könnt ihr hier nachlesen.