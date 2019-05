So viel kosten Sonys 8K-Fernseher in Österreich

Die 8K-Fernseher der ZG9 Serie von Sony sind demnächst in den Größen 85 Zoll (215 cm) und 98 Zoll (248 cm) in Österreich erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 15.999 Euro (85 Zoll) und 79.999 Euro (98 Zoll), heißt es in einer Aussendung von Sony. Die ZG9-Fernseher setzen auf Full Array LED-Technik und sind mit Sony Android TV ausgestattet.

Wer auf der Suche nach 8K-Fernseher ist, kann sich auch bei Samsung und Sharp umsehen. Die beiden Hersteller haben bereits 8K-Geräte in Österreich am Markt. Der günstigste Fernseher von Samsung (QE65Q900) kostet dabei rund 3000 Euro. Der Sharp Aquos LV-70X500E ist ab 6500 Euro zu haben.