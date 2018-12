Premiere: Erstmals wurde ein Film in 8K ausgestrahlt

Der öffentlich rechtliche Rundfunk in Japan hat zum ersten Mal einen Film in 8K-Auflösung ausgestrahlt. Am 1. Dezember wurde eine spezielle Version von Stanley Kubricks "2001: A Space Odyssey" per Satellit gesendet. Warner Bros. hat dafür extra die Negative des originalen 70mm-Streifens neu gescannt.

Viele Zuseher dürfte die 8K-Version des Kultfilms aber nicht gehabt haben. Denn 8K-Inhalte können von kaum einen Receiver empfangen und von kaum einen TV-Gerät interpretiert werden. Sharp hat im Vorfeld der Ausstrahlung ein spezielles TV-Set verkauft, das einen entsprechenden Receiver integriert hat.