IFA: LG zeigt weltweit ersten OLED-TV mit 8K

Dass die IFA dieses Jahr im Zeichen von 8K stehen wird, war vorhersehbar. LG macht den Anfang und kündigt den weltweit ersten OLED-TV an, der ein 8K-Panel hat.

Das Gerät hat eine Bilddiagonale von 88 Zoll, was 2,23 Metern sind. Die 8K-Auflösung entspricht 7680 x 4320 Bildpunkten, also 33 Millionen Pixel. Das ist die vierfache Auflösung von 4K (3840 x 2160), was der derzeitige Standard bei neuen TV-Geräten ist.