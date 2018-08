Samsung stellt 8K-QLED-TV vor

Der TV nutzt ein KI-Upscaling, um die Inhalte auf die 8K-Größe zu bringen. Er kann eine maximale Helligkeit von 4000 Nit erreichen (nur beim 85-Zoll-Modell), was laut Samsung der Standard für Filmstudios ist, die in 8K aufzeichnen. Für die Wiedergabe von HDR-Inhalten in 8K nutzt der TV eine Technologie namens Q HDR 8K, die auf dem Standard HDR10+ basiert. Samsung verspricht auch, dass der Q900 100 Prozent des Farbspektrums abdeckt.

Der Q900 wird in den Größen 65, 75, 82 und 85 Zoll verfügbar sein. Wann das so weit ist und wie viel die Modelle kosten werden, ist noch nicht bekannt. Laut Medienberichten soll der Verkauf in einigen Märkten bereits Ende September beginnen.